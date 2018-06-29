Швеция передумала бойкотировать ЧМ в России

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что представители правительства страны планируют посетить в России матчи ЧМ по футболу с участием национальной сборной.

Ранее министр спорта Швеции Анника Страндхэлль утверждала, что никто из шведского правительства не поедет на чемпионат мира по футболу в Россию: «Официального участия шведского правительства в церемонии открытия и запланированных матчах не будет».

Однако теперь, посоветовавшись с другими европейскими странами, Швеция изменила свою риторику относительно бойкота мундиаля, обосновав это выходом сборной Швеции в плей-офф чемпионата.

«Мы считаем, что в нынешнем положении важно поддержать команду. Мы приняли такое решение, переговорив, например, с Данией. Ранее мы сказали, что бойкотируем открытие ЧМ в знак солидарности с Великобританией после случая со Скрипалями. А все свои последующие действия мы могли определять сами», - заявила глава МИД Швеции.

Пока не уточняется, кто именно из шведского правительства поедет поддерживать свою национальную сборную. Маргот Валльстрем сообщила, что желающих – «все шведское правительство», пишет РИА Новости.