Йоахим Лев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ
27 июня 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев прокомментировал поражение своей команды от сборной Южной Кореи, оставившее немецких футболистов за бортом чемпионата мира.
«Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира. Мы не заслужили даже места в плей-офф», - признал Йоахим Лев.
Главный тренер также отметил, что его подопечным не хватило хладнокровия в реализации голевых моментов. В итоге немецкая сборная показала худший результат за всю историю команды на чемпионатах мира.
В группе F команды Мексики, Южной Кореи и Швеции продолжают участие в турнире. Своих соперников они узнают после того, как будут сыграны заключительные матчи группового этапа в группе Е, сообщает Lenta.ru.
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