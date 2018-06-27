Йоахим Лев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев прокомментировал поражение своей команды от сборной Южной Кореи, оставившее немецких футболистов за бортом чемпионата мира. Сенсация:сборная Германии повесила бутсы на гвоздь. Гвоздь дважды забили корейцы

«Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира. Мы не заслужили даже места в плей-офф», - признал Йоахим Лев.

Главный тренер также отметил, что его подопечным не хватило хладнокровия в реализации голевых моментов. В итоге немецкая сборная показала худший результат за всю историю команды на чемпионатах мира.

В группе F команды Мексики, Южной Кореи и Швеции продолжают участие в турнире. Своих соперников они узнают после того, как будут сыграны заключительные матчи группового этапа в группе Е, сообщает Lenta.ru.