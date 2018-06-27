Сенсация: сборная Германии повесила бутсы на гвоздь

Сборная Германии, занимающая первое место в рейтингах ФИФА и УЕФА, не сумела защитить титул действующих чемпионов мира, потерпев поражение от сборной Южной Кореи со счетом 0:2.

Проиграв команде Южной Кореи, сборная Германии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Таким образом, немецкие футболисты покидают чемпионат, заняв последнее место в группе.

Сенсационный матч прошел в Казани. Немцам достаточно было победить с минимальным преимуществом. В этом случае с мирового первенства вылетела бы команда Мексики, потерпевшая поражение от сборной Швеции со счетом 0:3 в параллельном матче, из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Однако подопечные Иоахима Лева с задачей не справились.

Оба гола были забиты в компенсированное время второго тайма. У южнокорейцев отличились Ким Ёнгвон и Сон Хынмин. Лучшим игроком этого матча был признан голкипер корейской команды Чо Хён У, сообщает РИА Новости.