Бекхэм посетит матч ЧМ Англия - Бельгия в Калининграде

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм прибыл в Калининград. Он намерен посетить матч чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии, который пройдет 28 июня.

«Он приехал на матч. Никаких встреч здесь не планирует, это частный визит», - сообщили в региональном правительстве агентству ТАСС.

Прибывший в Калининград Дэвид Бекхэм уже разместился в гостинице. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии состоится завтра, 28 июня.

Дэвид Бекхэм был капитаном сборной Англии по футболу, а также выступал за «Манчестер Юнайтед» и другие ведущие клубы. Профессиональную карьеру он завершил в 2013 году.