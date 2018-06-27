Бекхэм посетит матч ЧМ Англия - Бельгия в Калининграде
27 июня 2018, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм прибыл в Калининград. Он намерен посетить матч чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии, который пройдет 28 июня.
«Он приехал на матч. Никаких встреч здесь не планирует, это частный визит», - сообщили в региональном правительстве агентству ТАСС.
Прибывший в Калининград Дэвид Бекхэм уже разместился в гостинице. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии состоится завтра, 28 июня.
Дэвид Бекхэм был капитаном сборной Англии по футболу, а также выступал за «Манчестер Юнайтед» и другие ведущие клубы. Профессиональную карьеру он завершил в 2013 году.
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