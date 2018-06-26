МИД РФ ответил на обвинения в применении допинга нашими футболистами

Вчера российский МИД ответил на статью, опубликованную в саудовских СМИ. Автор публикации утверждает, что сборная России смогла выиграть у Саудовской Аравии только благодаря использованию допинга.

Скандальная публикация появилась в официальном саудовском интернет-издании Sada еще 19 июня. Автор статьи, ссылаясь на некое «германское телевидение», утверждает, что российские футболисты смогли обыграть команду Саудовской Аравии только благодаря вмешательству спецслужб, применивших к нашим спортсменам некие изощренные запрещенные вещества, «чтобы ФИФА не смогла ничего доказать».

«К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. Автор утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами. В то же время ни в одной из допинг-проб футболистов расширенного состава нашей сборной из московской лаборатории не было выявлено каких-либо отклонений или подмены содержимого. Не найдя доказательств, ФИФА закрыла допинговые дела всех футболистов сборной России», - цитирует ответ МИД РФ «Телепрограмма».