МИД РФ ответил на обвинения в применении допинга нашими футболистами
26 июня 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера российский МИД ответил на статью, опубликованную в саудовских СМИ. Автор публикации утверждает, что сборная России смогла выиграть у Саудовской Аравии только благодаря использованию допинга.
Скандальная публикация появилась в официальном саудовском интернет-издании Sada еще 19 июня. Автор статьи, ссылаясь на некое «германское телевидение», утверждает, что российские футболисты смогли обыграть команду Саудовской Аравии только благодаря вмешательству спецслужб, применивших к нашим спортсменам некие изощренные запрещенные вещества, «чтобы ФИФА не смогла ничего доказать».
«К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. Автор утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами. В то же время ни в одной из допинг-проб футболистов расширенного состава нашей сборной из московской лаборатории не было выявлено каких-либо отклонений или подмены содержимого. Не найдя доказательств, ФИФА закрыла допинговые дела всех футболистов сборной России», - цитирует ответ МИД РФ «Телепрограмма».
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