Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

В матче третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Испании разошлась с ничейным счетом с командой Марокко. Таким образом, определился соперник россиян в матче 1 июля.

Матч Испания – Марокко состоялся накануне в Калининграде и закончился со счетом 2:2. В составе марокканской сборной голами отметились Бутаиб и Эн-Несири. У испанцев по мячу удалось заколотить Иско и Аспасу.

В параллельном матче команд Португалии и Ирана счет также оказался ничейным. Таким образом, испанская сборная заняла в своей группе первое место. Она-то и будет противостоять российской футбольной команде в матче, который состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники», пишет М24.