Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018
26 июня 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
В матче третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Испании разошлась с ничейным счетом с командой Марокко. Таким образом, определился соперник россиян в матче 1 июля.
Матч Испания – Марокко состоялся накануне в Калининграде и закончился со счетом 2:2. В составе марокканской сборной голами отметились Бутаиб и Эн-Несири. У испанцев по мячу удалось заколотить Иско и Аспасу.
В параллельном матче команд Португалии и Ирана счет также оказался ничейным. Таким образом, испанская сборная заняла в своей группе первое место. Она-то и будет противостоять российской футбольной команде в матче, который состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники», пишет М24.
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