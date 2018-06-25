Британского журналиста спасли от голода соседи по купе

Спортивный журналист издания The New York Times Рори Смит опрометчиво не взял с собой в суточную поездку в поезде из Екатеринбурга в Самару. От голода репортера спасли российские соседи по купе.

В начале поездки Рори Смит был настроен оптимистично, поскольку рассчитывал на питание в вагоне-ресторане поезда. Однако наличных денег у него с собой тоже не оказалось. Журналист проголодался, и его стал раздражать запах свежих огурцов и вареных яиц, которыми перекусывали соседи по купе. «Этот запах не выветрится никогда!», - раздраженно писал он в своем твиттер-репортаже о поездке.

Отзывчивые соседи, однако, заметили, что репортер ничего не ест, и недолго думая, предложили ему фрукты, овощи, колбасу и хлеб из своих запасов. Заботливые россияне не только накормили зарубежного журналиста, но и снабдили перекусом на дальнейшую дорогу, положив ему еду прямо в сумку. «Я пытался сказать, что все нормально, но они проигнорировали и положили мне еду прямо в сумку», - отметил репортер.

По окончании поездки Рори Смит поблагодарил попутчиков, отметив, что в британском поезде такая ситуация вряд ли могла бы с ним случиться, сообщает Lenta.ru.