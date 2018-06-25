Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку болельщице

Британская болельщица дала публичное обещание в сети, что если ее любимец Джон Стоунз забьет гол в матче сборных Англии и Панамы, то она сделает себе татуировку с изображением футболиста.

Английская сборная разгромила в этом матче команду Панамы со счетом 6:1. А Джон Стоунз забил два гола. Значит, пришло время выполнять свое обещание и делать татуировку с его изображением. И тут девушка спохватилась – а кто же оплатит это удовольствие?

Этот, казалось бы, риторический вопрос она задала там же, где и обещала нанести на тело изображение футболиста – в твиттере. Однако неожиданно на него отозвался партнер Джона Стоунза по сборной – защитник Кайл Уокер. Он был краток: «Я оплачу».

Сборная Англии по футболу одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в России. Британские футболисты гарантировали себе выход в плей-офф, сообщает РИА Новости.