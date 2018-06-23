Суд наказал британских болельщиков за выходку в Волгограде

Суд города Лестер в Великобритании вынес решение о применении санкций в отношении четырех английских футбольных фанатов, которые, находясь в Волгограде на ЧМ, нарушили нормы морали.

Ранее в сети появился короткий ролик, вызвавший активную дискуссию. В этом ролике английские футбольные болельщики, находясь в волгоградском пабе, демонстрируют нацистское приветствие и поют песню соответствующего содержания.

Теперь, согласно решению английского суда, главный герой этого скандального ролика 57-летний Майкл Герберт из города Дерби не сможет посещать футбольные матчи в течение пяти лет. двум его соотечественникам 52 и 58 лет суд вынес предупреждение, отложив вынесение решения до 26 июня.

Сообщается также, что еще один английский футбольный болельщик получил судебный запрет на посещение футбольных матчей сроком на три года, однако подробности этого инцидента пока неизвестны, пишут «Известия».