Бразильский гангстер в Петербурге погорел на любви к футболу

Вчера в Санкт-Петербурге сразу после матча сборных Бразилии и Коста-Рики был арестован находившийся в международном розыске бразильский гангстер. Ему дали досмотреть игру, прежде чем арестовать.

Бразилец Родриго Динарди Висентини подозревается в бандитизме. Правоохранительные органы располагают информацией, что он входил в состав банды, занимавшейся ограблениями почтовых отделений. Руководила этой группировкой Жаклин де Луз. По сообщениям бразильской прессы, налетчики выносили из почтовых отделений по несколько сотен тысяч долларов. Висентини был объявлен в международный розыск в 2017 году.

В Россию он приехал, чтобы поболеть за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Висентини прилетел из Лондона по поддельному итальянскому паспорту. Однако во время матча на стадионе «Санкт-Петербург Арена» был опознан и арестован. Впрочем, игру ему все же дали досмотреть – Бразилия выиграла со счетом 2:0.

Ближайшие несколько месяцев Висентини проведет в петербургском СИЗО. Затем его экстрадируют в Бразилию. Гангстеру, обвиняемому в совершении десятков ограблений, грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет Lenta.ru.