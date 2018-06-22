Аргентинский болельщик принес извинения за непристойную выходку
22 июня 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
Аргентинец Нестор Фернандо Пенови, у которого отозвали паспорт болельщика из-за оскорбительного поведения по отношению к российской гражданке, сегодня принес свои извинения за глупую шутку.
«Я прошу прощения у всех, у этой девушки. Мне 47 лет, я никогда не делал подобного. Я ошибся, я сделал глупость», - покаялся Пенови в международном аэропорту Буэнос-Айреса.
Ранее в соцсетях появился ролик, вызвавший широкий резонанс и бурное возмущение. В этой видеозаписи аргентинец, пользуясь тем, что русская девушка не знает испанского языка, просит ее повторить вслед за ним непристойную фразу.
Посольство России в Буэнос-Айресе выразило протест в связи с оскорбительным поведением аргентинского болельщика и призвало его публично принести извинения. Власти Аргентины приняли меры, чтобы отозвать Fan ID – паспорт болельщика Фернандо Пенови, лишив его таким образом права посещать матчи чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
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