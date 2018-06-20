МИД РФ: вбросы в СМИ про ЧМ - недобросовестная журналистика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недобросовестной журналистикой ряд публикаций в зарубежной прессе, касающихся проходящего в России чемпионата мира по футболу.

«Вот эти антироссийские пропагандистские вбросы – это просто недобросовестная журналистика. Но никакие подобные примеры – карикатурные, абсурдные, дикие – не могут затмить общую картину настоящего спортивного праздника», - заявила Мария Захарова.

Ранее в ряде изданий зарубежной прессы появились публикации, называющие проходящий в России чемпионат мира по футболу «новой потемкинской деревней Путина».

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, напоминает РИА Новости.