МИД РФ: вбросы в СМИ про ЧМ - недобросовестная журналистика
20 июня 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недобросовестной журналистикой ряд публикаций в зарубежной прессе, касающихся проходящего в России чемпионата мира по футболу.
«Вот эти антироссийские пропагандистские вбросы – это просто недобросовестная журналистика. Но никакие подобные примеры – карикатурные, абсурдные, дикие – не могут затмить общую картину настоящего спортивного праздника», - заявила Мария Захарова.
Ранее в ряде изданий зарубежной прессы появились публикации, называющие проходящий в России чемпионат мира по футболу «новой потемкинской деревней Путина».
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, напоминает РИА Новости.
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