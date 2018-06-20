Британская пресса оценила теплый прием на ЧМ-2018
20 июня 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Британские журналисты уверены, что английские фанаты, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, изменят свое мнение о стране и уедут домой с запасом прекрасных воспоминаний.
Журналисты газеты «Гардиан» пишут, что россияне счастливы принимать у себя чемпионат мира по футболу. Издание отметило приветливость и дружелюбность российских граждан по отношению к гостям мирового футбольного первенства.
«Политическая напряженность и другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира закончится. Но похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», пишет британская газета.
Трансляция первой игры сборной Англии с командой Туниса на чемпионате мира по футболу стала самой рейтинговой программой на британском телевидении с начала 2018 года, превзойдя по популярности даже королевскую свадьбу, сообщают «Известия».
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