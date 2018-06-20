Немецкие СМИ признали, что недооценили команду хозяев ЧМ

Немецкие СМИ принесли извинения за то, что давали негативный прогноз на игру российской сборной на чемпионате мира по футболу. «Прости, Россия, мы неправы», - написали немецкие журналисты.

Ранее, после стартового матча российской сборной с командой Саудовской Аравии, который наши футболисты выиграли с разгромным счетом 5:0, немецкое издание Spiegel написало, что Россия все равно не сможет выйти из группы.

После матча Россия – Египет, закончившегося со счетом 3:1 в нашу пользу, немецкие журналисты признали, что недооценили команду хозяев чемпионата. «Прости, Россия, мы неправы», - признали они свою ошибку.

Впервые за 32 года российская футбольная сборная практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Однако теперь издание Spiegel строит негативный прогноз на следующие игры, утверждая, что российские футболисты не смогут обыграть португальцев или испанцев. На этот раз, правда, с оговоркой, что ранее уже ошиблись в прогнозах относительно российской команды, сообщает М24.