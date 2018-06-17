Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике
17 июня 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
В момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота команды Германии на чемпионате мира по футболу в России, в Мехико сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственной природы.
«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его», - сообщила мексиканская служба мониторинга землетрясений.
Чилийские сейсмологи подтвердили данные своих мексиканских коллег. «Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени. Оно произошло в момент гола в матче Мексики против Германии», - сообщила чилийская сейсмологическая служба.
Чтобы посмотреть матч своей национальной сборной с командой Германии, только на центральной площади Мехико собралось около 75 000 человек, сообщает РИА Новости.
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