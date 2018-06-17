Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

В момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота команды Германии на чемпионате мира по футболу в России, в Мехико сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственной природы. Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его», - сообщила мексиканская служба мониторинга землетрясений.

Чилийские сейсмологи подтвердили данные своих мексиканских коллег. «Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени. Оно произошло в момент гола в матче Мексики против Германии», - сообщила чилийская сейсмологическая служба.

Чтобы посмотреть матч своей национальной сборной с командой Германии, только на центральной площади Мехико собралось около 75 000 человек, сообщает РИА Новости.