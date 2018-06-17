Выдра Гарри предрек победу России над Египтом на ЧМ-2018

Выдра Гарри, проживающий в Сочи, предсказал сборной России победу в предстоящем матче с командой Египта. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России. В этот раз – в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», - рассказала заместитель руководителя «Сочинского аквариума» Жанна Зазина.

Ранее выдра Гарри также уверенно предсказал победу сборной России в матче против команды Саудовской Аравии. Наши футболисты победили со счетом 5:0, передает РИА Новости.