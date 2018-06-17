Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

Футболисты сборной Германии, действующие чемпиона мира, потерпели поражение в матче группового этапа с командой Мексики. Автором единственного гола, забитого на 35-й минуте, стал Ирвинг Лосано.

Сегодня на стадионе «Лужники» в Москве прошла встреча группы F, собравшая аншлаг. Матч между действующими чемпионами мира, сборной Германии, и мексиканскими футболистами смотрело 78 000 зрителей.

На 35-минуте отличился мексиканец Ирвинг Лосано. Он забил единственный гол в этой встрече и был признан лучшим игроком матча. Со счетом 0:1 сборная Германии проиграла команде Мексики.

23 июня сборная Германии сыграет с командой Швеции, а сборная Мексики – с командой Южной Кореи, сообщает РИА Новости.