Сборная России отправилась в Петербург на матч с командой Египта

Российская сборная по футболу отправилась в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Футболисты вылетели из Москвы на самолете.

Во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет встреча группы А. Российская национальная футбольная команда сыграет со сборной Египта. Начало матча в 21 час.

Главным арбитром матча между сборными России и Египта назначен парагвайский судья Энрике Касерес. Помогать ему будут Эдуардо Кардосо и Хуан Соррилья, оба из Парагвая. Резервный арбитр матча – Джюнейт Чакыр из Турции, сообщает РИА Новости.

В стартовом матче чемпионата мира по футболу сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.