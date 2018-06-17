ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0
17 июня 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
В матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики. Единственный гол забил Александр Коларов, признанный лучшим игроком матча.
Встреча команд группы Е состоялась сегодня в Самаре. На матче присутствовало более 41 тысячи зрителей. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Сербии. Автором единственного гола в этом матче стал сербский игрок Александр Коларов. Ему же было присвоено звание лучшего игрока матча.
Сегодня в группе Е пройдет еще один матч. Встреча сборных Бразилии и Швейцарии состоится в Ростове-на-Дону, начало в 21 час, сообщает РИА Новости.
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