ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0

В матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики. Единственный гол забил Александр Коларов, признанный лучшим игроком матча.

Встреча команд группы Е состоялась сегодня в Самаре. На матче присутствовало более 41 тысячи зрителей. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Сербии. Автором единственного гола в этом матче стал сербский игрок Александр Коларов. Ему же было присвоено звание лучшего игрока матча.

Сегодня в группе Е пройдет еще один матч. Встреча сборных Бразилии и Швейцарии состоится в Ростове-на-Дону, начало в 21 час, сообщает РИА Новости.