Названы арбитры мачта открытия ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальную информацию о составе судейской бригады на матче открытия чемпионата мира по футболу, стартующего в России.

Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники». Он начнется в 18.00.

Матч будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной, сообщается в официальном аккаунте FIFA в твиттере.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступает в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, сообщает РИА Новости.