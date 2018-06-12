Названы арбитры мачта открытия ЧМ по футболу
12 июня 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальную информацию о составе судейской бригады на матче открытия чемпионата мира по футболу, стартующего в России.
Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники». Он начнется в 18.00.
Матч будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной, сообщается в официальном аккаунте FIFA в твиттере.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступает в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, сообщает РИА Новости.
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