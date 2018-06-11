Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие

Сборная России по футболу перед чемпионатом мира раскрыла свое секретное оружие. Не исключено, что в случае затруднений в ходе игр турнира тренерский штаб примет решение его использовать.

В официальном твиттере сборной России по футболу опубликованы фрагменты тренировки, в ходе которой форвард национальной команды и футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба отражает мячи как заправский вратарь. «Наше секретное оружие в серии пенальти», - гласит подпись к видеоролику.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная сыграет в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. 14 июня на московском стадионе «Лужники» состоится матч-открытие турнира: Россия – Саудовская Аравия, сообщает «Газета.ру».