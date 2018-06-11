Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие
11 июня 2018, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу перед чемпионатом мира раскрыла свое секретное оружие. Не исключено, что в случае затруднений в ходе игр турнира тренерский штаб примет решение его использовать.
В официальном твиттере сборной России по футболу опубликованы фрагменты тренировки, в ходе которой форвард национальной команды и футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба отражает мячи как заправский вратарь. «Наше секретное оружие в серии пенальти», - гласит подпись к видеоролику.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная сыграет в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. 14 июня на московском стадионе «Лужники» состоится матч-открытие турнира: Россия – Саудовская Аравия, сообщает «Газета.ру».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес