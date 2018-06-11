FIFA намерена изменить правила проведения чемпионатов мира
11 июня 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
После турнира в России Международная федерация футбола (FIFA) намерена изменить правила проведения чемпионатов мира. Об этом сегодня заявил президент FIFA Джанни Инфантино.
«Будет создана абсолютно новая система отбора. Она уберет весь дисбаланс, который может существовать сегодня. Я верю, что эта система будет реже подвергаться критическим высказываниям. И это не будет окончательным вариантом. Разработка будет развиваться и совершенствоваться», - сообщил президент FIFA.
Ранее, 9 июня, в Москве официально открылся международный вещательный центр чемпионата мира по футболу-2018. Президент FIFA Джанни Инфантино принял участие в торжественной церемонии его открытия, сообщает «Газета.ру».
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