Сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию

Футболисты и тренерский штаб сборной Аргентины по футболу прилетели в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с аргентинской делегацией приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

База аргентинской сборной на время проведения мирового чемпионата находится в подмосковных Бронницах. Спортсмены будут проводить тренировки на базе местной СДЮШОР. Открытая тренировка аргентинцев пройдет 11 июня.

Сборная Аргентины по футболу является одной из самых титулованных в мире. Однако попадание в чемпионат мира в этом году до последнего момента было под вопросом для этой команды. Лишь обыграв сборную Эквадора, аргентинцы сумели обеспечить себе путь на мундиаль в Россию, сообщает ТАСС.