Участники чемпионата мира по футболу прилетают в Россию
9 июня 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Команды участников чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, уже приземляются на российскую землю. Сегодня прилетели сборные Исландии и Саудовской Аравии.
Сборная Исландии во время мирового турнира будет базироваться в Геленджике. Сегодня футболисты и тренерский штаб прилетели и отправились к месту своего размещения. Известно, что в воскресенье 10 июня исландские футболисты проведут открытую тренировку на стадионе «Олимп». В заявке исландской сборной на чемпионат мира находятся три футболиста российского клуба «Ростов». Это Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.
А футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии приземлились сегодня в аэропорту Пулково. Они будут базироваться в Санкт-Петербурге и проводить свои тренировки на базе клуба «Зенит».
14 июня на московском стадионе «Лужники» сборная Саудовской Аравии сыграет со сборной России, 20 июня в Ростове-на-Дону со сборной Уругвая и 25 июня в Волгограде – со сборной Египта, сообщает ТАСС.
Ранее в Россию прилетели футбольные делегации Ирана, Испании, Панамы, Португалии и Туниса.
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