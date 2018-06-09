Участники чемпионата мира по футболу прилетают в Россию

Команды участников чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, уже приземляются на российскую землю. Сегодня прилетели сборные Исландии и Саудовской Аравии.

Сборная Исландии во время мирового турнира будет базироваться в Геленджике. Сегодня футболисты и тренерский штаб прилетели и отправились к месту своего размещения. Известно, что в воскресенье 10 июня исландские футболисты проведут открытую тренировку на стадионе «Олимп». В заявке исландской сборной на чемпионат мира находятся три футболиста российского клуба «Ростов». Это Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.

А футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии приземлились сегодня в аэропорту Пулково. Они будут базироваться в Санкт-Петербурге и проводить свои тренировки на базе клуба «Зенит».

14 июня на московском стадионе «Лужники» сборная Саудовской Аравии сыграет со сборной России, 20 июня в Ростове-на-Дону со сборной Уругвая и 25 июня в Волгограде – со сборной Египта, сообщает ТАСС.

Ранее в Россию прилетели футбольные делегации Ирана, Испании, Панамы, Португалии и Туниса.