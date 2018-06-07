Австралия вновь присоединилась к бойкоту ЧМ в России
7 июня 2018, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийское правительство решило отказаться от посещения предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Бойкот, однако, не распространяется на футболистов национальной команды.
«Правительство Австралии не будет вмешиваться в решение Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира. Посол Австралии в Москве будет присутствовать на играх команды», - заявила австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп.
В конце марта правительство Австралии сообщило о намерении бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Австралия решила поддержать таким образом Великобританию в связи с «делом Скрипаля». Однако позже глава австралийского МИД Джули Бишоп не подтвердила эту информацию, сообщает Lenta.ru.
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