Австралия вновь присоединилась к бойкоту ЧМ в России

Австралийское правительство решило отказаться от посещения предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Бойкот, однако, не распространяется на футболистов национальной команды.

«Правительство Австралии не будет вмешиваться в решение Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира. Посол Австралии в Москве будет присутствовать на играх команды», - заявила австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп.

В конце марта правительство Австралии сообщило о намерении бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Австралия решила поддержать таким образом Великобританию в связи с «делом Скрипаля». Однако позже глава австралийского МИД Джули Бишоп не подтвердила эту информацию, сообщает Lenta.ru.