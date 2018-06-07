Названы суммы премиальных выплат футболистам сборной России

Обнародована схема премирования игроков сборной России по футболу при главном тренере Станиславе Черчесове. На чемпионате мира наши футболисты получат дополнительные бонусы за достойную игру.

Каждый сыгранный вничью матч приносит нашим футболистам по 7500 евро. Победа оценивается в два раза выше – 15000 евро. А вот за поражение никаких выплат футболистам не предусмотрено. Уточняется, что премии получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

На предстоящем чемпионате мира по футболу эта схема премирования не изменится, но за достойную игру футболисты получат, скорее всего, какие-то дополнительные выплаты.

Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу в августе 2016 года. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, безвыигрышная серия матчей сборной достигла семи игр, пишет Lenta.ru.