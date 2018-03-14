Весну в этом году заждались все волгоградцы, а «Ротор» - особенно

Астраханский стадион «Центральный», где волгоградский «Ротор» провел два «домашних» матча, оказался дорогим, но везучим.

Обе игры – с «Тамбовом» и клубом «Спартак-2» из Москвы - «Ротор-Волгоград» выиграл со счётом 1:0, пополнив свою копилку на шесть очков и улучшив турнирное положение. Но за аренду астраханского стадиона, куда волгоградцам пришлось отправиться из-за проблем с домашним полем стадиона «Зенит», пришлось выложить 820 тысяч рублей – по 410 за каждый матч. Чтобы заработать эти деньги, на «Центральном» даже подвинули местного «Волгаря». Свой матч он провёл по футбольным меркам рано – в 12-30 по местному времени, вызвав недовольство астраханских болельщиков.

Следующая игра «Ротора» будет выездной – команда 17 марта сыграет с калининградской «Балтикой». Известно, что только билеты до Калининграда и обратно обойдутся в 560 тысяч рублей.

К тому же, если до определённых температур не потеплеет, по крайней мере настолько, чтобы «отошёл» газон стадиона «Зенит», поле которого сделали без подогрева, не исключено, что «Ротору» снова придется проситься на дорогой постой к соседям.