Владимир Путин поддержал идею Уральской футбольной академии

Планы губернатора Евгения Куйвашева по созданию Уральской футбольной академии и передаче всех спортивных объектов Екатеринбурга после Чемпионата мира по футболу в пользование детским юношеским спортивным школам получили поддержку Президента России.

Напомним, 3 октября Владимир Путин выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, уделил особое внимание теме наследия Чемпионата мира по футболу.

По словам главы государства, «главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это формирование задела на будущее».

«Привлечение внимания людей, молодёжи прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры. Прошу доработать документ с учётом позитивного опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013-м году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне Правительства, при этом в обязательном порядке отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества», – заявил президент России.

В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после Чемпионата мира: все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион «Калининец» будет предоставлен в пользование футбольной школе «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» передадут в пользование детским-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», где сейчас занимаются 250 детей. Парк-стадион «Ермак» в режиме наследия будет передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион футбольной академии «Урал», который был открыт после реконструкции в июле 2015 года, сегодня принимает домашние матчи ФК «Урал», а после окончания соревнований станет площадкой для детских команд ФК «Урал» в структуре Уральской футбольной академии, где сейчас занимаются 200 воспитанников.

Напомним, продвигать идею о создании детской футбольной академии на Среднем Урале с использованием объектов, построенных к Чемпионату мира по футболу, губернатор Евгений Куйвашев начал еще в 2015 году. Она получила поддержку спортивной и педагогической общественности, а первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов дал поручения детально проработать этот проект. Академия включит в себя несколько спортивных объектов: крытый футбольный манеж, стадион, гостиницу-общежитие для проживания спортсменов, 3 футбольных поля, административное здание, плоскостные и спортивные сооружения для различных видов спорта, также запланировано строительство спортивного интерната для детей.