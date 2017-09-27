FIFA похвалила Екатеринбург

27 сентября в Екатеринбурге провела свой шестой операционный визит по подготовке региона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018».

«Отмечаем высокую динамику подготовки города к Чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу-организатору у нас нет», – сообщил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Основной инспекционный осмотр состоялся на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена». В совместную делегацию вошли более семидесяти экспертов в разных областях: проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

«Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. Поэтому сейчас представители различных функциональных групп, которые работают на подготовке Чемпионата мира осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещения, оптимально организовать перемещения между различными частями стадиона. Вместе с нашими коллегами из Оргкомитета и местных властей мы внимательно следим за ситуацией и с огромным интересом ожидаем проведение здесь тестовых матчей», – заявил по итогам инспекции директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

И.о. вице-губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, рассказал, что в настоящий момент на «Екатеринбург-Арене» заканчиваются работы по благоустройству, монтажу южной временной трибуны. Также, по словам Сергея Швиндта, принято принципиальное решение по обустройству и цветовой гамме внешней части стадиона.

«Мы достаточно долго изучали вопрос, подняли фотографии 50-60-х годов. Никогда в историческом облике стадион не был желтым. Это уже впоследствии он появился в желтых оттенках. Поэтому мы очень долго смотрели, делали несколько покрасок на фасаде. И коллегиальным решением с участием архитекторов города был принят за основу серый с легким оттенком оливкового цвет. Он наиболее гармонирует сегодня с выступающими частями стадиона, где сегодня доминирует серый цвет, который появился после реконструкции», – заявил Сергей Швиндт.

По его словам, архитектурные элементы, которые есть на восточной и на западной частях стадиона будут выделены белым цветом. Весь фасад будет подсвечиваться. Сегодня работы по установке света уже завершены и даже проводятся тестовые испытания.

Сергей Швиндт также рассказал делегации о подготовке региона в целом к международному событию, отметив, что график по всем направлениям строго соблюдается.

«У нас все идет по плану. На сегодняшний день готовы все тренировочные площадки, в полной мере готова гостиничная инфраструктура, работает волонтерский центр, заканчиваются работы по транспортной инфраструктуре и дорожно-уличной сети, прилегающей к центральному стадиону. В 2018 году нам предстоят небольшие работы по формированию временной инфраструктуры, по вопросам безопасности. Медицинская инфраструктура готова на сегодняшний день на 100 процентов. Поэтому в целом, никаких рисков мы для себя не видим и в полном объеме выполним все мероприятия, которые запланированы к чемпионату мира», – заявил Сергей Швиндт.