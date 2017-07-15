"Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Тосно" проиграл "Уфе" в матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги в сезоне 2017/2018 годов.

Встреча двух коллективов, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, которые единственный гол забили на 66-й минуте. Отличился вышедший на замену Дмитрий Сысуев. Для "Тосно", клуба из Ленинградской области, этот матч стал первым в Премьер-лиге.

Во втором туре 22 июля "Тосно" сыграет на выезде с "Краснодаром". 23 июля "Уфа" примет московский "Спартак".