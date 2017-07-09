Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в контрольном матче, который прошел в Австрии.

Встреча двух коллективов, проходившая в закрытом режиме, завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте гол в ворота "Краснодара" забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, на последней минуте основного игрового времени ответный мяч провел Вандерсон.

ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону провел три контрольных матча, в которых одержал две победы (4:2 и 3:0) и потерпел поражение (1:2). "Краснодар" же провел семь матчей, в которых одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.