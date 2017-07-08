Футбольный клуб "Томь" крупно проиграл краснодарской "Кубани" в матче первого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги.

Встреча двух коллективов, проходившая в Томске в субботу, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Владимир Лобкарев (седьмая минута), Николай Марков (10-я и 63-я) и Владимир Обухов (45-я, с пенальти). За "Томь" единственный гол на 17-й минуте провел Александр Соболев.

В следующем туре ФНЛ "Томь" сыграет на выезде с владивостокским "Лучом-Энергией". "Кубань" примет "Химки". Оба матча пройдут 15 июля.

Напомним, что в прошлом сезоне "Томь" играла в Российской футбольной Премьер-лиге.