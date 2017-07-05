Футболист Зоран Тошич покинул ЦСКА

Сербский полузащитник Зоран Тошич покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Информацию об этом подтвердила пресс-служба "армейцев".

30-летний футболист в сезоне 2016/2017 годов провел за ЦСКА 14 матчей. Всего же за московскую команду с 2010 года он сыграл в 226 встречах, в которых забил 46 голов.

Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России и трижды становился бронзовым призером, а однажды - серебряным. Кроме того, он является двухкратным обладателем Кубка России и Суперкубка.

За сборную Сербии Тошич провел 75 матчей, в которых забил 11 голов.