Перес: Отступные за Роналду по контракту составляют один миллиард евро

Сумма отступных при расторжении контракта игрока мадридского "Реала" и лучшего футболиста за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду с испанским клубом составляет 1 миллиард евро.

Шансы на досрочное расторжение контракта у Роналду слишком малы. Об этом сообщил президент испанского футбольного клуба Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что по данным британских СМИ, Криштиану Роналду заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год. В числе претендентов на Роналду числятся и французский "Пари Сен-Жермен" и "Монако", а также неизвестный китайский клуб.