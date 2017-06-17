Тульский "Арсенал" зовет Криштиану Роналду на чай и пряники
17 июня 2017, 06:16 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы предложил игроку мадридского "Реала" и лучшему футболисту за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду чай, пряники и игрушки за переход в российскую команду.
"@Cristiano, мы ждем тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки!", - говорится в сообщении на официальном аккаунте клуба в Twitter.
Напомним, о решении Роналду покинуть "Реал", за который он играл нападающим с 2009 года, стало известно 16 июня. Португальский футболист поступил так после скандала вокруг него в связи с уходом от налогов.
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