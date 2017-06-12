По версии CIES Football Observato, самый дорогой футболист - Неймар

Форвард испанского футбольного клуба "Барселона" и сборной Бразилии Неймар назван самым дорогим футболистом в мире. По версии CIES Football Observatory, трансферная стоимость форварда составляет 210,7 млн евро.

Как сообщается на официальном сайте организации, на втором месте идет полузащитник английского "Тоттенхэма" Делле Алли - 155,1 млн евро, на третьем - нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн (153,6 млн евро). На четвертой строчке аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси - 151,7 млн евро.

32-летний португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом в этом рейтинге и занял 11 позицию - 112,4 млн евро.