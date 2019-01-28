Федор Емельяненко прокомментировал свой поединок с Бэйдером

Российский боец смешанного стиля (ММА), легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал свой поединок с американцем Райаном Бэйдером, отправившим Последнего Императора в нокаут.

«После боя чувствую себя хорошо. Рассечение над глазом неглубокое. Вчера мне наложили несколько швов, думаю, через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья», - написал Федор Емельяненко в своем инстаграме.

Прошедший 27 января рано утром по московскому времени поединок Федора Емельяненко с американским бойцом Райаном Бэйдером продлился всего 34 секунды. Бэйдер одержал победу нокаутом. Райан Бэйдер впервые в истории Гран-при Bellator стал обладателем сразу двух чемпионских поясов (в полутяжелом и тяжелом весе) и получил прозвище Дарт Бейдер.

Рамзан Кадыров был немало огорчен результатом поединка. Олег Тактаров заявил, что Федор «был сам на себя не похож», а тренер Емельяненко заявил, что его подопечный был готов к бою лишь на 66% от возможного. Мировые СМИ отметили, что, несмотря на поражение от Дарта Бэйдера, Последний Император сохранил за собой черный пояс по непроницаемости лица и титул чемпиона по сдержанности эмоций.