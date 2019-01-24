Емельяненко прокомментировал скандальное поведение Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко впервые высказал свою точку зрения на скандал, разгоревшийся с Хабибом Нурмагомедовым после его титульного боя с Конором Макгрегором.

Известно, что Федор Емельяненко отличается сдержанностью. Пресса давно добивалась от него каких-либо комментариев по поводу скандала между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Однако Федор ссылался на то, что не смотрел поединок, поскольку был занят подготовкой к собственному бою.

Напомним, 7 октября 2018 года после поединка, в котором Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил свой титул в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), между бойцами и их секундантами вспыхнула потасовка. В результате и Нурмагомедов, и Макгрегор дисквалифицированы на неопределенный срок.

«Поведение Нурмагомедова произвело на меня тяжелое впечатление. Возможно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до поединка. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», - отметил Федор Емельяненко.

26 января Федор Емельяненко встретится с американцем Райаном Бэйдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, сообщает Lenta.ru.