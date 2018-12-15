Российский боец UFC попал в книгу рекордов Гиннесса

Стало известно, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник, выступающий в супертяжелом весе UFC с 1996 года, вошел в книгу рекордов Гиннесса сразу в четырех номинациях.

Номинации, в которых достижения Алексея Олейника признаны рекордными в ММА – количество досрочных побед (45), количество профессиональных поединков в течение одного года (19), самая длительная профессиональная карьера (22 года) и самый большой размах рук среди российских бойцов (206,5 см).

Профессиональная карьера Алексея Олейника началась в 1996 году. К настоящему времени боец провел в ММА 69 поединков, в которых одержал 57 побед, сообщает Sport24.