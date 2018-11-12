Назван вероятный следующий соперник Александра Усика

Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать непобедимый британский супертяжеловес Энтони Джошуа. Об этом заявил менеджер спортсмена после вчерашнего боя.

Накануне, 11 ноября, выступающий в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, отправив в нокаут в восьмом раунде 12-раундового поединка британца Тони Белью. После боя, который прошел в Манчестере, британский боксер объявил о завершении карьеры.

«Энди Хирн, менеджер Энтони Джошуа, может организовать великий бой. Считаю, Усику необходим поединок против Джошуа», - заявил менеджер украинского боксера Александр Красюк сразу после окончания боя в Манчестере.

На счету Александра Усика сейчас 16 побед в 16 поединках. Энтони Джошуа имеет в своем активе 22 победы, из них 21 – нокаутом, пишет Lenta.ru.