Итальянский боксер проиграл бой нокаутом и умер
5 ноября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Трагически закончился один из боксерских поединков в Таиланде. Итальянский боксер Кристиан Дагио проиграл нокаутом бой с тайцем Доном Паруеангом и через несколько дней скончался в больнице.
Трагическим для итальянского боксера стал бой за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок в весовой категории до 79,38 кг проходил в таиландском Рангсите.
В 12-м раунде боя тайский боксер Дон Паруеанг отправил соперника в нокаут. Кристиан Дагио потерял сознание, спортсмена доставили в больницу. Проведя несколько дней в коме, итальянский спортсмен скончался от полученных травм головы.
За свою спортивную карьеру Кристиан Дагио провел 189 поединков, на его счету 145 побед, сообщает RT.
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