Итальянский боксер проиграл бой нокаутом и умер

Трагически закончился один из боксерских поединков в Таиланде. Итальянский боксер Кристиан Дагио проиграл нокаутом бой с тайцем Доном Паруеангом и через несколько дней скончался в больнице.

Трагическим для итальянского боксера стал бой за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок в весовой категории до 79,38 кг проходил в таиландском Рангсите.

В 12-м раунде боя тайский боксер Дон Паруеанг отправил соперника в нокаут. Кристиан Дагио потерял сознание, спортсмена доставили в больницу. Проведя несколько дней в коме, итальянский спортсмен скончался от полученных травм головы.

За свою спортивную карьеру Кристиан Дагио провел 189 поединков, на его счету 145 побед, сообщает RT.