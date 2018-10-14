Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в первом раунде
14 октября 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу техническим нокаутом над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.
Полуфинальный поединок состоялся в Нью-Йорке. «Последнему императору» хватило тридцати секунд, чтобы сломить пассивную защиту Соннена. После того, как Емельяненко уронил его на пол и нанес серию ударов, судья остановил поединок и засчитал американцу технический нокаут.
Ранее в четвертьфинале Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американским бойцом Фрэнком Миром. Соннен, в свою очередь, пришел к встрече с «Последним императором», победив своего соотечественника Квинтона Джексона.
Сейчас у Федора Емельяненко 38 побед и 5 поражений. В финальном бою Гран-при Bellator он встретится с американским тяжеловесом Райаном Бейдером. Поединок состоится 26 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.
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