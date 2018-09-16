Головкин лишился титула чемпиона мира, проиграв Альваресу

Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин лишился чемпионских поясов WBA (Super) и WBC, потерпев поражение от мексиканца Сауля Альвареса. Титульный бой состоялся накануне в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все двенадцать раундов. По итогам боя судьи насчитали: 114 – 114, 115 – 113, 115 – 113 в пользу мексиканского боксера, Альварес победил по очкам.

Это второй бой между Головкиным и Альваресом. Первый поединок состоялся год назад, в нем была зафиксирована ничья. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере. На его счету на данный момент 38 побед, из них 34 – нокаутом, и одна ничья. У Альвареса 50 побед, из них 34 – нокаутом, одно поражение, две ничьих.

После поединка спортсмены сделали заявления.

«Если люди хотят еще один наш бой, я готов сделать это снова. Это был великолепный бой. Эта победа была для Мексики. Я – отличный боксер, и показал это сегодня. Хочу выразить почтение своему сопернику, одному из лучших в мире бокса», - заявил Сауль Альварес.

«Я не буду говорить о том, кто победил сегодня. По мнению судей, победа принадлежит Канело. Я считаю, это был отличный бой, которым наслаждались болельщики. Я думаю, что я дрался лучшего него. При определенных условиях, я согласен на третий бой», - отозвался Геннадий Головкин.

Прозвище «Канело» (корица) Сауль Альварес получил в подростковом возрасте из-за волос цвета корицы, сообщает РИА Новости.