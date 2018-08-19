"Такая работа!" - Александр Емельяненко сделал селфи после боя с Джонсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко наглядно показал своим болельщикам все тяготы кровавого спорта, опубликовав свой фотопортрет после боя с американцем Энтони Джонсоном.

Американскому бойцу Тони Джонсону удалось хотя и не победить Емельяненко-младшего, но прервать его победную серию из пяти поединков. Бой между ними завершился вничью. После окончания поединка Александру Емельяненко потребовалась медицинская помощь – Джонсон превратил его лицо в кровавое месиво.

Из пятнадцати минут боя (три раунда по пять минут) Емельяненко провел на полу семь минут, где пропустил много жестких ударов Джонсона. В третьем раунде он усилил атаку и утащил соперника в партер, но тот снова оказался сверху и нанес еще несколько сильных ударов. Лицо Александра было залито кровью, правый глаз полностью заплыл.

«Такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» - подписал Александр Емельяненко селфи, опубликованное в его инстаграме после боя с Энтони Джонсоном. Болельщики посочувствовали бойцу и посоветовали усиливать защиту и борьбу.