Кадыров прокомментировал бой Емельяненко с Джонсоном

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с американским спортсменом Энтони Джонсоном.

«Главное событие вечера – поединок между Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился вничью. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры», - высказался Рамзан Кадыров в соцсети.

По итогам поединка между Александром Емельяненко и Энтони Джонсоном двое судей присудили ничью, один отдал победу Джонсону. Итоговое решение – ничья. Джонсон после боя заявил, что недоволен результатом и рассчитывает на реванш. Александру Емельяненко после боя потребовалась помощь медиков, но угрозы его здоровью нет.