Александр Емельяненко уехал в больницу после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко свел вничью поединок с американцем Энтони Джонсоном. После боя он покинул ринг в карете скорой помощис залитым кровью лицом.

Накануне поединка бойцы пообещали отправить друг друга в нокаут, однако ни одному из них сделать этого не удалось. И, хотя взвешивание перед боем показало, что Джонсон (128 кг) превосходит Александра Емельяненко (116 кг) в весе, Тони считался средним бойцом – победы от него никто не ждал.

Однако Джонсону удалось простоять все три раунда. Более того, из пятнадцати минут поединка Александр Емельяненко семь провел в партере, где Джонсон фактически избивал его. Россиянину никак не удавалось сковать соперника: из-за залившей лицо крови он потерял контроль над ним.

По итогам поединка судьи признали ничью. Джонсон заявил, что недоволен результатом, так как был активнее и провел много жестких ударов, и рассчитывает на реванш. Александр Емельяненко бой не комментировал. Он уехал в больницу, где врачи зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы, сообщает РИА Новости.