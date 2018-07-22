Цзю высказался о выступлении Гассиева в бою с Усиком
22 июля 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал поражение российского боксера Мурата Гассиева от украинца Александра Усика в финале суперсерии.
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев потерпел поражение от украинского боксера Александра Усика в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Костя Цзю раскритиковал Гассиева за однообразную манеру ведения боя и расчет на один удар.
«В бою сказался класс Усика. Гассиев не смог подстроиться, поменять план боя. Он был зациклен только на одном ударе. Не боксировал, не играл, не думал – надеялся просто попасть. У Усика хорошая любительская карьера и большой опыт, благодаря этому его класс намного выше. То, что Усик один из лучших сейчас – это однозначно», - отметил Костя Цзю.
«Если Гассиев готов учиться и будет учиться, использует этот бой для того, чтобы найти в себе ошибки, то у него все получится. Он хороший и талантливый боксер», - поддержал Костя Цзю коллегу. Комментарий приводит «Чемпионат».
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