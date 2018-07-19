Стала известна дата следующего боя Емельяненко
19 июля 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Полуфинальный поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко с американцем Челом Сонненом в рамках Гран-при турнира Bellator состоится 13 октября нынешнего года в Нью-Йорке.
Во втором полуфинале встретятся два американских бойца – Райан Бэдер и Мэтт Митрион, сообщает портал MMA Fighting.
Гран-при Bellator проходит по системе плей-офф. Ранее Федор Емельяненко одержал победу техническим нокаутом над американским бойцом Фрэнком Миром. Чел Соннен добрался до полуфинала престижного турнира, победив Куинтона Джексона, своего соотечественника.
И немного статистики: у Федора Емельяненко 37 побед и 5 поражений. На счету Чела Соннена 30 побед и 15 поражений, сообщает Lenta.ru.
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