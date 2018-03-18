Александр Волков одержал важную победу над Фабрисиу Вердумом

Российский боец смешанного стиля Александр Волков выиграл важный бой в карьере. В поединке UFC Fight Night 127 он одержал победу нокаутом над бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Накануне боя Волкова замучили вопросом, будет ли он мстить легендарному бразильцу за поражение, которое некоторое время назад потерпел от него другой наш легендарный боец Федор Емельяненко, пишет Lenta.ru. Но бойцы знают, что в октагоне никогда не идет речь о мести за кого-то: каждый боец сражается за себя.

Первые два раунда поединка остались за Фабрисиу Вердумом, опытным 40-летним бойцом. Однако в третьем раунде Александр Волков снизил темп поединка и не позволил сопернику увести себя в партер. А в четвертом раунде Волков взорвался серией мощнейших ударов, оглушив бразильца, и добил его нокаутом. Это четвертая подряд победа Александра Волкова в UFC!

После победы над Вердумом Волков может встретиться с действующим чемпионом UFC, и судя по всему, ему вполне по силам потягаться за чемпионский пояс. Наши поздравления Александру Волкову и его тренеру Тарасу Кияшко!