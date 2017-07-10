Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Денис Лебедев победил австралийца Терри Флэнагана в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе (до 90,1 кг).

Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился все 12 раундов. Лебедев выиграл единогласным решением судей со счетом 119:108, 120:107, 119:108. При этом в девятом раунде Лебедев отправил соперника в нокдаун точным левым прямым в корпус.

Для 37-летнего Лебедева эта победа стала 30-й (при двух поражениях). 27-летний Терри Флэнаган теперь имеет в активе 22 победы при пяти поражениях.